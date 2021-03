Il riciclo dei rifiuti di cantiere - Un progetto di Sardegna Ricerche

Saranno presentati venerdì 19 marzo nel corso di un convegno online i risultati del progetto MEISAR - Materiali per l'Edilizia e le Infrastrutture Sostenibili: gli Aggregati Riciclati, finanziato da Sardegna Ricerche con i fondi del POR FESR Sardegna 2014-2020 e condotto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell'Università di Cagliari, con il coinvolgimento di undici aziende del territorio.





La gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione è un importante problema per l'industria delle costruzioni, perché deve soddisfare le esigenze di uno sviluppo sostenibile, in particolare quelle relative all'impatto ambientale. L’impiego di aggregati riciclati può limitare l'estrazione di materie prime, contribuendo così alla salvaguardia dell'intero patrimonio dei depositi naturali, il cui sfruttamento è sempre più complesso e soggetto a forti vincoli normativi.





Con il progetto MEISAR si è cercato di dare una risposta a questo problema, con particolare riferimento alle possibilità offerte dall'impiego di materiali riciclati per la costruzione di strutture e infrastrutture e in particolare sull'utilizzo degli aggregati riciclati per il confezionamento di calcestruzzi riciclati. Nel corso del convegno, rivolto agli operatori e professionisti del settore e alle Pubbliche Amministrazioni, si propone di fornire una panoramica sul quadro internazionale, nazionale e regionale dell’uso degli aggregati riciclati per le costruzioni in calcestruzzo, presentando anche i risultati finali del progetto.





Il programma prevede gli interventi e le relazioni della responsabile scientifica del progetto, Luisa Pani (DICAAR), di Enzo Martinelli (Università di Salerno), Gianluca Cocco (Regione Sardegna, Assessorato dell’Ambiente), Graziana Frogheri (Sardegna Ricerche) e dei rappresentanti di alcune aziende del cluster: Deborah Floris (Italcementi - Heidelberg Cement Group), Massimo Nurra (Componenti Vibrocemento Sardegna) e Franco Paderi (Rifiuti Edili Recycle).





Il progetto è stato promosso da Sardegna Ricerche attraverso il programma "Azioni cluster top-down" ed è finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020, Asse I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”.





dalle ore 15:00 alle 19:30. L'incontro è aperto a tutti e si svolgerà online sulla piattaforma Teams. Il programma del seminario e la scheda del progetto, con gli stati d'avanzamento e l'elenco delle imprese coinvolte, sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche.