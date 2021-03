Punta Giglio: le tante domande di Liberu

"Abbiamo aperto un dibattito - afferma Liberu in una nota - sul significato e valore del paesaggio e dell’ambiente, della identità che rappresentano, del valore socio-economico che apportano, della tutela e salvaguardia a cui dovrebbero essere sottoposti in quanto beni collettivi. Nel caso specifico l’oggetto della discussione era il progetto di trasformazione della casermetta dell’ex artiglieria presente a Punta Giglio, in struttura ricettiva, con tutto quello che comporta, e di cui ha dato conto in più occasione anche la Nuova oltre che la stampa on line di Alghero.





Alle interessanti relazioni degli ospiti in scaletta sono succeduti numerosi interventi dal pubblico, tutti hanno ribadito, argomentando, la contrarietà al progetto da realizzare nel parco Regionale di Porto Conte,evidenziato la responsabilità politica degli amministratori nel tempo, e degli enti preposti alla tutela e salvaguardia dei quei luoghi, nel concedere le autorizzazioni , visto che rimangono tuttora oscuri alcuni passaggi dell’operazione. Noi ci chiediamo ancora come è stato possibile arrivare a questo e ci piacerebbe che organi designati alla salvaguardia e tutela di beni pubblici di immenso valore paesaggistico, se chiamati in causa, diano le risposte e dipanino i dubbi in merito.





1)chi ha inserito quei manufatti in un bando che niente ha a che fare con il parco in questione? 2)gli organi competenti , prima di partecipare al bando, hanno sentito il parere del comitato scientifico e la consulta del parco? 3)come mai il Presidente ed il Direttore del parco, sentono l’esigenza di antropizzarlo e di privatizzarlo? 4)il fatto che le Associazioni che si occupano di tutela ambientale abbiano espresso parere negativo a tale progetto, non ha fatto sorgere all’ente parco il dubbio dell’incongruenza dell’operato?





Ci piacerebbe avere risposte a queste semplici domande. Nel frattempo noi confermiamo come già detto in un precedente comunicato, che le attività di “sfruttamento turistico” del posto si possono svolgere nelle innumerevoli frazioni e paesi limitrofi al parco, che la struttura in oggetto debba essere recuperata a bene collettivo adeguatamente ristrutturata per la funzione di polo museale e scientifico nonché didattico-informativo, con osservatori per lo studio e la salvaguardia della biodiversità e che in nessun caso debba essere data in gestione a privati, neanche a quelli che tentano di blandire la simpatia degli abitanti del posto utilizzando linguaggi “ amichevoli e suadenti”.





Pertanto chiediamo che l’ufficio tutela del paesaggio, la sovrintendenza o chiunque abbia il dovere di tutelare l’ambiente ed il paesaggio, intervenga per bloccare lavori che all’interno di un parco non possono essere certo invasivi , ma rivolti solo alla conservazione del sito, non alla sua alterazione. Aggiungiamo che quando si è inadeguati a sostenere gli scopi statutari per i quale si è stati nominati, dovrebbero esigersi le dimissioni.





Per quanto ci riguarda, in generale non abbiamo nessuna intenzione di rassegnarci ad accettare progetti che dietro la scusa della “valorizzazione” nascondono speculazioni interne ed esterne ,con arricchimento di pochi sui beni di tutti, così come pare si prospetti per questa zona. La nostra idea di sviluppo, futuro e crescita per questa terra è esattamente all’opposto.

Circa 150 persone hanno partecipato all’iniziativa organizzata presso la griglieria della spiaggia di Porto Ferro, dalla sezione sassarese di Liberu, domenica scorsa. La giornata non era delle migliori, tirava vento e la temperatura era abbastanza fresca, ma evidentemente il tema della discussione era di grande interesse ed attualità e tanta la voglia di essere presenti a difesa del territorio, a dispetto del tempo.