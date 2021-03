La transizione ecologica dai progetti ai cantieri: summit con il Ministro

I progetti per la transizione ecologica che ISPRA e le ARPA regionali dovranno valutare, autorizzare e controllare nei prossimi anni saranno molti di più rispetto al passato. Come semplificare normative, procedure e prassi per rispettare i tempi previsti? Come garantire i massimi livelli di tutela? Come rafforzare il sistema pubblico di tutela ambientale?





Come rendere i processi più trasparenti e meno conflittuali? Ne parleranno Stefano Laporta, presidente Ispra e Snpa, Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica, Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Maria Cristina Piovesana, vice presidente nazionale Confindustria, Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, Alessandro Bratti, direttore generale Ispra. I lavori saranno moderati da Giovanni Carrada.

Mercoledì 17 marzo dalle 9 alle 10 incontro con il Ministro della Transizione Ecologica , Roberto Cingolani. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione Europea è una grandissima opportunità. Ma è anche una formidabile sfida, perché realizzare i progetti in Italia non è mai stato facile o rapido. Questa volta però l’economia non può aspettare, e l’ambiente neppure.