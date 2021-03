Wwf, Legambiente e Lipu soddisfatte per il ripristino del bosco di ginepro dell'hotel Capo Caccia

Le foto inviate alle associazioni da alcuni testimoni risultavano impressionanti, e ci si chiedeva come fosse stato possibile eseguire questo tipo di intervento in un’area di massima tutela ambientale ricompresa nella fascia dei trecento metri dal mare e Sito di Interesse Comunitario. Già allora le associazioni ambientaliste WWF, Legambiente e LIPU chiedevano alle autorità preposte di accertare la conformità di quanto effettuato con eventuali autorizzazioni in essere.





Ora, le scriventi associazioni, preso atto dell’attivazione da parte del Comune di Alghero della procedura di ripristino ambientale a carico e spese dei trasgressori, ai sensi dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., esprimono soddisfazione, seppure ci vorrà del tempo perché la vegetazione possa ritornare rigogliosa. In ogni caso le associazioni ambientaliste auspicano che l’intervento venga effettuato nel migliore dei modi sotto l’alta sorveglianza delle istituzioni preposte. Le associazioni , in sede di procedimento penale, qualora ci fossero le condizioni, si costituiranno parte civile come annunciato sin dal dicembre dello scorso anno.

I rappresentanti delle associazione ambientaliste già nel dicembre dello scorso anno avevano lanciato il grido d’allarme sull'intervento che era stato perpetrato a danno della macchia mediterranea a Capo Caccia. Infatti in seguito agli accertanti preliminare del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale la macchia mediterranea e il bosco di ginepro, lentisco, rosmarino, fillirea ed altre essenze della macchia mediterranea erano state sbancate per molte decine di metri.