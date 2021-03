Alghero: Le "isole" diventano itineranti e il "porta e porta"prevede la formula "extra" - L'igiene urbana si adegua

Fondamentale saper sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla tecnologia e, per noi, quelle dell’App Municipium. Compito di tutti, ed anche dei possessori delle seconde case anche date in affitto, è quello di diffondere quanto più possibile le informazioni, sensibilizzare i propri ospiti alla corretta differenziazione dei rifiuti. Per contro l’amministrazione fa la sua parte, comprendendo le diverse esigenze che possono esserci.





Se il porta a porta rimane la prima modalità di conferimento, altrettanto importante è mettere a disposizione di tutti i cittadini un servizio extra per chi è impossibilitato a conferire i rifiuti nei giorni previsti dal calendario di ritiro del Porta a Porta, specie coloro che essendo in città solo nel fine settimana e nei giorni festivi, non avrebbero in alcun modo la possibilità di conferire i rifiuti nel rispetto dei giorni e degli orari stabiliti con il porta a porta. Il servizio aggiuntivo prevede, ad oggi, la presenza di un’isola ecologica itinerante con operatore che sosta in punti prestabiliti della città dalle ore 08:00 alle ore 13:00.





Durante il periodo “Invernale” l’Isola sarà presente tre giorni alla settimana nei seguenti Punti: Lunedi Viale Europa 08:00 13:00 Mercoledì Piazzale della Pace 08:00 13:00 Sabato Viale Europa 08:00 – 13:00 In primavera (dal mese di Aprile) le giornate di presenza dell’isola Itinerante passeranno a 4 giorni alla settimana comprendendo anche la domenica. In estate le giornate di presenza dell’Isola Itinerante passeranno a 5 alla settimana per poi tornare a 4 in autunno e 3 in inverno.





Dal mese di Aprile l’isola sarà attiva, così come la scorsa stagione, anche nella serata della Domenica al fine di soddisfare le esigenze dei villeggianti del fine settimana in partenza. Se durante le giornate di assenza dell’Isola Itinerante qualcuno dovesse avere urgenti e improcrastinabili esigenze di conferire fuori dal calendario del porta a porta sarà sempre possibile (una volta attivato ne daremo comunicazione) recarsi all’ecocentro aperto tutti i giorni dal Lunedi al sabato mattina e pomeriggio. Le nuove norme introdotte di recente permetteranno di poter conferire all’Ecocentro anche la frazione del secco e dell’umido. --

Nell’App Municipium e nei canali istituzionali del Comune sono presenti i calendari di raccolta del Porta a Porta e i calendari del servizio extra delle Isole Itineranti nonché tante altre informazioni per residenti e turisti. È importante che ciascuno anche in vacanza presti attenzione a mantenere pulito l’ambiente circostante. Basta poco. È noto come all’aumentare di una variabile (presenze turistiche), diminuisce l’altra (quota di differenziata).