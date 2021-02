Un progetto di legge per sostenere Venezia

Uno stanziamento strutturale per Venezia di ben 1,8 miliardi l'anno e un commissario per la salvaguardia della città e della laguna che superi l'autorità prevista. Questo, in sostanza, quanto previsto dal progetto di legge presentato oggi dal deputato e consigliere comunale veneziano Alex Bazzaro (Lega), sottoscritto anche dai deputati leghisti Giorgia Andreuzza, Ketty Fogliani e Sergio Vallotto. In concreto, il progetto di legge prevede rifinanziamento della Legge speciale per Venezia con 400 milioni nel 2021, e 1,8 miliardi l'anno a partire dal 2022.





La cifra, decisamente più elevata dei 150 milioni l'anno per 10 anni chiesti dal sindaco Luigi Brugnaro e da una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale, sarebbe "omnicomprensiva di risorse per la manutenzione e la salvaguardia della città e della laguna, risorse strutturali per la gestione del Mose e risorse da destinare a sgravi fiscali per attrarre imprese produttive e consentire a quelle presenti di proseguire la loro attività'", spiega Bazzaro alla 'Dire'.





"L'idea è di portare il progetto di legge in commissione Ambiente e fare poi una sintesi con le altre proposte di rifinanziamento della Legge speciale che sono arrivate", continua il leghista veneziano. "Fino a qualche settimana fa sapevamo che le nostre proposte di riconoscimento della specialità di Venezia non sarebbero state valutate, ma ora e' cambiata la compagine di Governo e possiamo sederci al tavolo con l'obiettivo di fare sintesi delle proposte".