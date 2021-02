Alghero: cresce la raccolta differenziata: superato il 70%

Tra queste, la vigilanza sui depositi nei mastelli e nei sacchetti in città, la creazione e l’utilizzo solo per i residenti muniti di chiave dell’isola ecologica di Sant’ Anna, che ha prodotto ottimi risultati consentendo di avere una qualità di rifiuti ben differenziati al suo interno, rispetto alle grandi quantità di indifferenziata che si rinveniva precedentemente. Proprio su questo solco l’Assessorato darà immediato avvio dell’utilizzo ai soli aventi diritto anche delle restanti isole, in località Ungias, Guardia Grande, Santa Maria La Palma. In via di sostituzione anche l'isola di viale Europa (che prenderà posto a Sa Segada), che lascerà il passo al sistema già sperimentato con successo durante tutte il periodo estivo delle Isole Itineranti, con orari, luogo e giorni prestabiliti ( con maggiori frequenze durante l'estate) e sotto lo stretto controllo dell'operatore.





L’incremento della raccolta differenziata sarà ulteriormente accentuato con il sistema del porta a porta e con la messa in funzione di isole ecologiche utilizzabili sono dai residenti. Dal prossimo 15 febbraio partirà il servizio porta a porta dell’agro di Su Contu e dal lunedì successivo, 22 febbraio, inizia il nuovo sistema anche per i residenti della zona di Carrabuffas. Agli interessati, residenti, domiciliati o con seconde case nelle località interessate potranno ritirare il kit dei mastelli a partire da lunedì 8 Febbraio presso l’Ecocentro di Galboneddu dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.00 alle ore 16.00.





Il cambiamento permetterà di eliminare le vecchie e poco decorose batterie di cassonetti ora presenti nelle zone e di mettere a regime e stabilizzare il livello percentuale raggiunto nel mese di gennaio. L’Assessorato sta inoltre lavorando per l’eliminazione delle discariche nel territorio, in collaborazione con la Polizia Locale e i Barracelli. In questi giorni, nell’area di Monte Agnese, dove è stata realizzata l’ennesima bonifica da materiali di ogni tipo abbandonati tra le cunette, si stanno ultimando le operazioni di installazione delle telecamere.





L’obbiettivo è quello di prevenire il formarsi delle mini discariche, composte come sempre da ingombranti, inerti, materiale vetroso, legno e materiale plastico. La ditta incaricata ha concluso le operazioni di installazione delle apparecchiature che terranno sotto controllo la zona, compresa quella strada che per tempo è stata teatro di gettito incontrollato.

Il mese di Gennaio per la prima volta dall' avvio del servizio porta a porta supera il 70% ( 70,28%). Un allungo importante che rapportato allo stesso mese degli anni precedenti indica un cambio di marcia netto ( 68,59 % nel 2020 e 65,31 % nel 2019). “Un risultato che ben fa sperare rispetto all'andamento annuale e che ci consente di partire bene per raggiungere la quota percentuale necessaria per ottenere risparmi e benefici per i cittadini”, commenta il Sindaco Mario Conoci. I miglioramenti del servizio hanno inciso: dall’attuazione delle misure mirate e dell’intensa attività di controllo.