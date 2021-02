"Testare" su risorse e ambiente: ecco i risultati - Seminario dalle 16 su Microsoft Teams

Il progetto ha affrontato il problema di come combinare lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente, mettendo a disposizione delle imprese un kit di strumenti per la gestione ambientale, attraverso la valutazione degli impatti delle attività industriali sui suoli, le acque e l'aria, l'utilizzo di tecnologie per la valorizzazione delle scorie, e l'eliminazione degli inquinanti per mezzo di soluzioni di recupero, bonifica e risanamento allo stato dell'arte.





Il programma prevede gli interventi e le relazioni di Giovanni De Giudici (responsabile scientifico) e Rosa Cidu (DSCG), Perluigi Cau e Guido Satta (CRS4), Patrizia Paganin e Anna Rosa Sprocati (ENEA), Alessandro Orsini (Sotacarbo) e Daniela Cossu (Sardegna Ricerche), e le testimonianze dei rappresentanti di alcune delle aziende del cluster.





Teams dalle 16:00 alle 18:30 (l ink diretto per seguire l'evento : https://buff.ly/ 3qTEJsJ ).

Il programma dell’evento e la scheda del progetto , con gli stati d’avanzamento e l’elenco delle imprese coinvolte, sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche ( www.sardegnaricerche.it ).

TESTARE è uno dei 35 progetti promossi da Sardegna Ricerche attraverso il programma "Azioni cluster top-down" e finanziati grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse I "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione". L'incontro è aperto a tutti e si svolgerà online sulla piattaforma Microsoft Teams dalle 16:00 alle 18:30.

Saranno presentati mercoledì 10 febbraio nel corso di un seminario online i risultati del progetto cluster TESTARE - Tecnologie e strumenti di caratterizzazione e gestione avanzata dell'ambiente, promosso da Sardegna Ricerche e condotto dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Cagliari (DSCG), con la collaborazione di CRS4 e Sotacarbo e il coinvolgimento di quindici aziende del territorio.