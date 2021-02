Sassari: crescono gli interventi di potatura nelle vie alberate

Il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari ha individuato ulteriori 37 piante, in via Vecellio e via Da Vinci, che hanno necessità di un intervento di potatura. I lavori inizieranno al più tardi domani. Questi si aggiungono alle attività di manutenzione straordinaria delle alberate della città, affidati alla ditta D&S Giardini di Sassari, già in programma (su circa 400 esemplari) nel corso Vico, piazza Stazione, piazza Falcone, via Carso, via delle Croci, via Cilea, via Kennedy, via d’Annunzio, via Carducci, via Buonarotti, via Tintoretto, via Veronese. È anche previsto l’abbattimento di un albero per le sue cattive condizioni di salute e per il potenziale pericolo che può rappresentare per la sicurezza. L'albero sarà sostituito da uno nuovo.