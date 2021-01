Il Consorzio di Bonifica della Nurra si occuperà della manutenzione dei canali

“L’obiettivo – commenta il Sindaco di Alghero - è quello di dare una soluzione stabile ad un problema per troppi anni lasciato irrisolto”. Al tavolo con il Sindaco di Alghero e il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, hanno partecipato l’Assessore all’Agricoltura Gabriella Murgia, l’on Piero Maieli, l’Amministratore della Provincia Pietro Fois, i rappresentanti del Consorzio di Bonifica, del Genio Civile, dell’Adis, il presidente della Commissione ambiente Christian Mulas. Mario Conoci ha posto all’attenzione la necessità di agire in particolare per la messa in sicurezza del canale Orune e sulla restante rete di scolo presente nel comprensorio della bonifica.





La volontà comune sottolineata è quella di mettere in atto le opere di messa in sicurezza idraulica al fine di rimettere la rete scolante nelle condizioni di funzionare adeguatamente. Gli interventi di questi giorni di emergenza, coordinati dalla protezione civile comunale e realizzati grazie alla grande collaborazione con l’assessore all’ambiente regionale Gianni Lampis tramite la convenzione sottoscritta dal sindaco con Forestas, hanno consentito di intervenire nell’ emergenza.

A Cagliari, in Regione, il Sindaco Mario Conoci ha partecipato al l’incontro per la gestione dei canali insistenti nell’area di bonifica dell’agro algherese. Il tema avviato nei giorni scorsi con il tavolo congiunto tra Comune di Alghero, Regione e Consorzio di Bonifica della Nurra ha subito un’accelerata nell’incontro promosso dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, per la definizione del programma di interventi di manutenzione strettamente legato al chiarimento sulle competenze. Si è deciso che il Consorzio provvede a redigere un progetto per occuparsi alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria del sistema dei canali. Le risorse saranno programmate nel prossimo bilancio regionale.