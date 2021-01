Ploaghe: parte il 2° lotto per la sistemazione di via Del Colle

Dopo l’appalto della messa in sicurezza del colle San Matteo relativo al versante che si affaccia lungo Via Palas de Monte (avvenuto lo scorso dicembre), è ora il turno del secondo lotto esecutivo relativo al versante orientale, del valore di 250mila euro, il cui progetto è stato appaltato nei giorni scorsi e i cui lavori inizieranno non appena le condizioni metereologiche lo consentiranno.





L’intervento di consolidamento si è reso necessario in quanto, nel versante est della collina, lungo la Via Del Colle che conduce alla chiesetta campestre, sono stati rilevati elementi di instabilità nella carreggiata stradale. A seguito della campagna di indagini eseguita in fase preliminare, si sono di conseguenza riscontrate delle criticità nella stratigrafia, riconducibili probabilmente anche a maneggiamenti pregressi del terreno.





Inoltre la strada è sprovvista di una rete di raccolta e regimazione delle acque che, in occasione delle abbondanti precipitazioni che si verificano nei periodi invernali, affluiscono in modo abbondante nelle strade a valle provocando allagamenti con tutti i conseguenti disagi che ne derivano. I lavori previsti in progetto, che richiederanno alcuni mesi per la realizzazione, riguardano scavi e movimento terra per 843 metri cubi circa, posa di gabbionate con geotessile per 750 metri cubi, 50 metri di cunetta in calcestruzzo, recinzione metallica, sistemi di raccolta acque bianche, ampliamento della carreggiata e parziale nuova pavimentazione, caditoie con presa con griglia e pozzetti d’ ispezione.





Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Giammario Busellu: “Con questi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico investiamo ben 400mila euro per la messa in sicurezza del colle San Matteo a vantaggio della sicurezza dei nostri concittadini risolvendo numerosi problemi presenti da anni”. Dello stesso avviso il sindaco Carlo Sotgiu: “Nei prossimi mesi partiranno numerosi cantieri frutto dei finanziamenti regionali e statali ottenuti nello scorso mandato.





Una parte consistente riguarda la messa in sicurezza del territorio anche grazie ai nuovi finanziamenti ministeriali ottenuti per la progettazione del versante di Zaccaria, dello stesso colle San Matteo e del versante di Santa Giulia che si somma al milione e mezzo già stanziato dalla regione. Interventi fondamentali per garantire la messa in sicurezza del nostro territorio”.

ll problema del dissesto idrogeologico è uno dei temi che mette maggiormente in apprensione le amministrazioni comunali che spesso hanno pochi strumenti per contrastare i vari fenomeni che si manifestano, a partire dall'erosione superficiale fino agli eventi più catastrofici quali frane e alluvioni. Su questo fronte il comune di Ploaghe ha da tempo attivato un percorso di studio del territorio al fine di realizzare una serie di interventi atti a salvaguardare i propri concittadini limitando i fenomeni di degrado ambientale.