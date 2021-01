Esondazioni nella Nurra algherese: il Consorzio pronto a gestire il canale Orune

Campagne allagate, raccolti da buttare e fango fin nelle abitazioni. In questi giorni sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinari per tamponare l'emergenza. Ma la situazione è complessa e richiede un approccio definitivo: «Ci vogliono almeno due milioni di euro per ripristinare condizioni minime di sicurezza - spiega il Cda - ma deve essere chiaro che in vicende come queste le responsabilità vengono da lontano: lungo l'alveo sono presenti da decenni attraversamenti abusivi insieme a rifiuti di ogni genere. Il cambiamento climatico e il moltiplicarsi di eventi estremi impone a tutti di trattare con maggior attenzione i corsi d'acqua.





È il momento che ognuno faccia la sua parte: come ente siamo pronti a prendere in mano la situazione. In base alla normativa, per quest'opera non potremmo attingere al bilancio consortile costituito dai contributi degli associati. Questo non ci impedisce di chiedere e gestire un finanziamento regionale com'è accaduto nel 2014 quando abbiamo pulito 4 chilometri del canale e altri 7 di quelli limitrofi. Abbiamo presentato richiesta agli assessorati regionali all'Agricoltura e ai Lavori pubblici per proseguire l'opera. Crediamo che i consorzi di bonifica siano i soggetti più idonei a curare interventi di questo tipo. È una responsabilità che nel resto d'Italia viene affidata ai nostri enti.





E ci dispiace che invece qualcuno continui a occuparsi di noi solo quando ci sono problemi e su temi su cui non abbiamo competenza. I Consorzi sono invece una risorsa, e non vanno considerati solo come meri distributori di acqua agli agricoltori. Assolvono fin dalle origini a compiti ben più nobili e di interesse generale e ambientale. Come ripetiamo spesso, è arrivato il momento di valorizzare in Sardegna la nostra realtà soprattutto nell'ottica del Green New Deal. Mettiamo il nostro patrimonio di competenze ed esperienze a disposizione della Regione».





Nel caso del canale Orune, secondo il Consorzio di Bonifica della Nurra il problema va affrontato coinvolgendo tutti i soggetti: il Comune di Alghero che in base alla legge ha competenza sui corsi d'acqua naturali ricadenti nel suo territorio, la Regione che può finanziare l'opera, il Consorzio che è in grado di progettare e gestire i lavori, ma anche i proprietari dei terreni in cui ricadono gli affluenti del canale Orune, che possono curare la pulizia degli alvei. «Non è il momento delle polemiche - conclude la dirigenza dell'ente - perché di fronte a sfide così complesse bisogna fare fronte comune e assumersi ognuno le proprie responsabilità. Chi abita nella Nurra di Alghero ha diritto alla soluzione di un problema che rischia di mettere in ginocchio il territorio».

«Per legge la manutenzione del canale Orune non spetta al Consorzio di Bonifica. Nonostante questo negli ultimi sei anni abbiamo iniziato pulire il corso d'acqua e chiesto alla Regione i fondi per concludere l'intervento. Non è mai arrivata risposta ma ribadiamo la nostra disponibilità a farci ancora carico del problema». Così il presidente Pietro Zirattu e il consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra intervengono nelle polemiche sorte negli ultimi giorni sui danni provocati dall'esondazione di questo canale che si sviluppa tra Porticciolo e lo stagno del Calik.