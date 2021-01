Alghero: servono risorse per i canali della Bonifica

"Chiediamo al presidente del Consiglio , unico rappresentante algherese a Cagliari, di far stanziare immediatamente fondi regionali a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra affinchè possa iniziare l'opera di manutenzione dei canali della Bonifica Storica di Alghero. E' necessario inoltre un piano ventennale con fondi annuali certi e non un intervento spot per far fronte a questa fase emergenziale. Il tempo dei sopralluoghi e delle riunioni è terminato, ora è il momento - concludono - di agire senza scuse o rimpalli di responsabilità, con lungimiranza, affinchè tutto il territorio sia messo in sicurezza.

Tonina Desogos , presidente Comitato di Borgata di Maristella, Antonio Zidda ,presidente Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà e Giuseppina Congiu, ex Presidente Comitato di Guardia Grande - Corea, intervengono sulla situazione dei canali della Bonifica della zona agraria della Nurra algherese con una richiesta indirizzata al presidente del consiglio regionale Michele Pais.