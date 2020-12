Alghero: da lunedì la pulizia delle spiagge dai rifiuti delle mareggiate - Carente il servizio in città

Uno spettacolo non particolarmente insolito quello che si presenta sempre più spesso sulle spiagge dopo le mareggiate. Lo sottolinea una nota del Comune di Alghero che segnala ancora: "Tantissimi i rifiuti che si materializzano dopo le ondate, le correnti e i venti: detriti naturali come tronchi, rami, ma soprattutto, per la gran parte, vera e propria spazzatura. Plastiche, manufatti, metalli, l’accumulo che si forma con le mareggiate è consistente".





Per questa ragione l'assessorato all'Ambiente interviene chiedendo alla ditta incaricata della pulizia delle spiagge di adoperarsi anche in questo periodo non direttamente interessato dalle pulizie dei litorali come quello in vista della stagione estiva. “Il fenomeno dei rifiuti invernali presenti in misura sempre crescente ha l’effetto di rendere visibile ciò che è presente in mare per colpa dell’uomo. Materiale buttato in acqua con effetti devastanti non solo sul degrado dei litorali, ma anche sull’ecosistema”, fa presente l’Assessore Andrea Montis".





L’azienda che si occupa della pulizia delle spiagge inizierà le operazioni di raccolta il prossimo lunedì 4 gennaio.

E a proposito di pulizia, fermo restando che è meritorio occuparsi delle spiagge anche d'inverno, sarebbe però utile che l'amministrazione comunale dedicasse maggiore attenzione a quella della città. Mentre le zone immediatamente a ridosso del centro storico godono di un servizio ragionevolmente sufficiente, è corretto tenere pulito il salotto buono di casa, non si può dire altrettanto per i restanti quartieri. Ancora peggio per quelli in periferia. Tra l'altro nella stessa maggioranza al governo della città non sono mancate critiche in tal senso.





No va dimenticato infatti che il servizio di igiene urbana non viene svolto gratuitamente, ma costa oltre 7 milioni di euro all'anno ai contribuenti algheresi. Ci sono strade alla Pivarada, a Sant'Agostino, alla Pietraia, dove sui marciapiede non si ricorda il passaggio di una scopa. La differenziata va bene anche per il contributo della maggior parte dei cittadini che segue le regole e ne condivide le finalità.





A proposito di differenziata vale la pena ricordare che vetro, carta, plastica, ecc. una volta confluiti ai trasformatori, costituiscono un elemento di guadagno la cui dimensione non è mai stata resa nota. E' stato invece annunciato più volte che tali proventi avrebbero consentito un risparmio per i contribuenti relativamente alla tassazione Tarsu. (g.o.)