L'ecocentro comunale resterà chiuso il 31 dicembre e non sarà attiva l'isola ecologica mobile in via Camboni, così come quella in piazzale Segni il 5 gennaio; il 2 gennaio non sarà presente l'isola ecologica di Palmadula.

Calendari ritiro rifiuti porta a porta. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati i calendari per il servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta, validi fino a maggio.