Ambiente Sassari: chiusura ecocentro e isole ecologiche

L'ecocentro comunale resterà chiuso il 31 dicembre, il 2 e il 5 gennaio. Il 28, 29 e 30 dicembre osserverà il consueto orario. Il 24 e 31 dicembre non sarà attiva l'isola ecologica mobile in via Camboni, così come quella in piazzale Segni il 5 gennaio; il 2 gennaio non sarà presente l'isola ecologica di Palmadula.