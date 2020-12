Denuncia dell'Omnium Cultural: "Rispettare il nostro territorio"

Lo sostiene l'Omnium Cultural de l'Alguer che aggiunge: "Per questo il nostro ambiente marino, le nostre coste, l’entroterra che comprende vaste aree olivetate, il centro storico e tutta l’area urbana; i reperti preistorici, le muraglie, il porto, le torri, le chiese ed altro, sono quei luoghi dove è nata e sviluppata la nostra civiltà e quindi la nostra cultura e la loro tutela rappresenta uno dei principi fondamentali che sta alla base della nostra esistenza e quindi della azione della nostra associazione.





Per questi motivi Òmnium Cultural de l’Alguer che da circa trent’anni lavora per la tutela della nostra lingua e cultura, denuncia pubblicamente quanto accaduto in questi giorni in uno dei luoghi del nostro territorio dove è avvenuta la prima presenza umana, ovvero l’area di Porto Conte- Capo Caccia. In questa area, grazie alla lungimiranza di alcune forze politiche, ambientaliste ed associazioni culturali cittadine, sono stati istituiti il Parco Naturale Regionale e l’area Marina Protetta che hanno il compito non solo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale ma anche quello culturale e linguistico promuovendone le potenzialità anche a fini economici.





Accogliamo a braccia aperte quelle iniziative che hanno chiare capacità e sani obiettivi imprenditoriali, che creano sviluppo e lavoro rispettando e tutelando nel contempo le specificità del nostro territorio ovvero il patrimonio ambientale, culturale e linguistico. In tutto il nostro territorio, da nord a sud compresa l’area di Porto Conte-Capo Caccia, sono nate negli anni numerose aziende nei settori turistico, agro-alimentare, eno-grastronomico etc, e tutte hanno basato la loro attività imprenditoriale sull’eccezionale patrimonio ambientale e culturale.





Il concetto che deve essere continuamente affermato è che chi effettua investimenti nel nostro territorio, e l’imprenditoria algherese ne è consapevole, deve mostrare non solo rispetto ma deve anche promuovere la tutela e la valorizzazione delle nostre specificità ambientali e culturali.





Questo principio è valido non solo per chi investe a Capo Caccia o Porto Conte ma anche e soprattutto nell’area urbana e nel centro storico cittadino; al contrario da qualche anno rinomate attività commerciali che hanno caratterizzato la nostra città e fatta conoscere in tutto il mondo, vengono soprafatte e svilite da discutibili iniziative che stanno snaturando le nostre vie e piazze storiche.





Òmnium Cultural de l’Alguer lungi dall’ interferire nella polemica politica e da strumentalizzazioni di ogni genere, continua nella sua azione di promozione della nostra lingua e cultura, e nel contempo lancia un grido di allarme sul lento processo di omologazione e perdita delle nostre specificità economiche, sociali e culturali, elementi che hanno caratterizzato sino al recente passato, lo sviluppo e l’emancipazione della nostra città.

