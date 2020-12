La Lega Alghero sul"prato verde" di Capo Caccia : "Va garantita la tutela del paesaggio"

La Lega sta dalla parte dei lavoratori che operano nei settori produttivi locali che comprendono sopratutto il comparto ricettivo alberghiero ma cio' non deve discriminare il paesaggio di cui ne va garantita la tutela. Certi che la giustizia arriverà a stabilire se ci siano state responsabilità penali o civili, siamo vicini al Sindaco Mario Conoci che sicuramente troverà la miglior formula per risalire alle cause che hanno generato questo episodio di cattiva gestione del bene comune".

Comincia così una nota del direttivo cittadino della Lega Alghero che aggiunge: "Vista la gravità di tale intervento che pare abbia interessato anche dei ginepri nonché varie porzioni di macchia mediterranea il direttivo cittadino della Lega, nel condannare con fermezza quanto accaduto, aspetta l' esito delle indagini,al fine di sapere se ci siano state responsabilità penali.