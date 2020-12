Alghero: gli agenti della Guardia Forestale soccorrono un riccio

Una tempestività che conferma la validità di un corpo di polizia ambientale come quello dei Forestali. Gli agenti hanno raccolto il riccio, lo hanno sistemato in una scatola di cartone e trasferito nel centro di recupero della fauna di Bonassai, dove il piccolo animale avrà tutte le cure.





L'episodio testimonia inoltre la semplicità di accesso ai servizi ambientali garantita proprio dalla presenza delle Guardie Forestali, una telefonata appunto, per segnalare situazioni nelle quali si trovino animali in una condizione di sofferenza. Doveroso un ringraziamento per gli agenti per la tempestività dell'intervento e per la professionalità dimostrata.

E' stata sufficiente una semplice telefonata da parte di una cittadina che aveva scoperto un riccio di terra sofferente e, a suo giudizio, in agonia, perché gli agenti della Guardia Forestale di Alghero raggiungessero il giardino del complesso residenziale nella zona alta di via Kennedy per dare soccorso all'animale.