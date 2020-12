Ambiente Alghero: carcasse addio - Cominciata la rimozione delle auto abbandonate

Affidati dal Settore Ambiente i primi interventi di rimozione di automobili, moto e motoveicoli abbandonati nel centro abitato di Alghero, si inizia con il prelievo di alcune motociclette e una Ape car abbandonati e senza dati identificativi. I motoveicoli da ritirare, tutti privi di targa e con telaio non identificabile, si trovano in diverse zone della città e in particolare via E. Costa, via Roth, via Verdi, presso il Ponte di Calabona, in via Stanis Dessy. Inizia con questi primi prelievi il programma di pulizia e rimozione predisposto e concordato tra l'Assessore alle Finanze Giovanna Caria, l'Assessore all’ecologia Andrea Montis e la Polizia Locale, che conta su risorse di bilancio di 45 mila euro. E' prevista la rimozione dei circa 120 veicoli abbandonati in tutta la città.