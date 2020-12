La promozione dei Parchi Cittadini di Cagliari continua

La manifestazione “Vivi il Parco” nasce nell’ambito della candidatura del Comune di Cagliari al concorso della Commissione Europea denominato “European Green Capital 2023”, titolo conferito ogni anno ad una città europea per il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale. “Vivi il Parco” mira a realizzare nei Parchi cittadini un programma di iniziative volte alla promozione delle aree verdi urbane.





Le attività sono rivolte ad adulti e bambini, alle famiglie, agli amanti della natura, ma anche agli appassionati di passeggiate, sostenitori del turismo sostenibile e del verde e amanti degli animali. Posticipato l'appuntamento di mercoledì 8 dicembre, il prossimo sarà dunque quello del 13 dicembre al Parco della Musica di Cagliari. La giornata prevede un ricco programma diviso tra la mattina e il pomeriggio. .

Considerate le avverse previsioni meteo, per il giorno 8 dicembre 2020, il programma di attività della manifestazione “Vivi il Parco” al Parco della ex Vetreria è rinviato nella stessa location al 30 dicembre. Il resto il programma non subirà, al momento, ulteriori variazioni.