Nasce "Ripuliamo Alghero": un gruppo di giovani sul promotorio di Balaguer

Il debutto domenica mattina, 29 novembre, in uno dei luoghi più affascinanti della costa algherese :piazza Balaguer. Un belvedere fantastico , spettacolare, dove il gruppo di volontari di " Puliamo Alghero" ha organizzato la prima raccolta. Ed ecco il risultato : 90 bustoni di rifiuti, di ogni genere. Sono arrivati sul piazzale di prima mattina , armati di tanta voglia di fare e hanno cominciato a esplorare spiaggette, piccole insenature, i tanti terrazzamenti e quando quei bustoni di sono ammucchiati dando una chiara immagine del volume della raccolta, erano consapevoli che quel loro progetto poteva crescere e consolidarsi.





"Siamo soddisfatti per dire che siamo all'inizio, ci auguriamo che il coinvolgimento della comunità cresca col tempo perché se in 20 siamo riusciti ad accumulare quasi 90 bustoni, pensate a cosa si potrebbe fare se le prossime volte fossimo di più". Per Stefano e Fabrizio è soltanto l'inizio, ci credono e invitano tutti gli interessati ad iscriversi al gruppo Facebook "Ripuliamo Alghero", nato per coordinarsi e per ricevere segnalazioni di criticità nell'ambito dell'annoso problema dell'inquinamento ambientale.





"Il nostro progetto - aggiungono ancora - prevederà una serie di appuntamenti sistematici incentrati sulla raccolta manuale di rifiuti di vario genere nelle aree urbane centrali, periferiche ed extraurbane. È anche nei nostri scopi quello di promuovere degli incontri tra tutte le associazioni e le parti della società civile impegnate sugli stessi temi e che, attraverso un continuo confronto e in comune accordo con l'assessorato all'ambiente, possano servire ad ideare insieme soluzioni definitive relative alla massiccia presenza di rifiuti accumulati in anni e anni sul nostro territorio, con l'auspicio di uscire da un'ottica emergenziale per la gestione di questo problema che ormai ha assunto proporzioni planetarie e che si configura come principale sfida per il futuro delle prossime generazioni.





Puntiamo anche a sensibilizzare i nostri concittadini sulle tematiche relative ai problemi ambientali, anche e soprattutto attraverso la valorizzazione del territorio. Difatti, le attività di raccolta interesseranno molto spesso aree di interesse storico e archeologico, così come zone di interesse naturalistico e paesaggistico, che tra l'altro rappresentano in molti casi le nostre maggiori attrazioni turistiche. Saranno anche occasioni per riscoprire e rafforzare, attraverso questi lavori di pubblica utilità, quel senso di comunità che da sempre caratterizza Alghero e che può ritrovarsi in questo progetto una rinnovata spinta e un nuovo entusiasmo.





Dal punto di vista logistico, organizzeremo i vari eventi di raccolta attraverso l'utilizzo di questo gruppo, il quale sarà piazza virtuale e luogo di proposta e dialogo tra i cittadini che potranno qui dare il proprio contributo tramite segnalazioni di criticità e necessità di intervento. Affinché le nostre iniziative abbiano modo di svilupparsi, si renderà necessario il patrocinio del Comune di Alghero, al fine di avviare una stretta collaborazione con l'assessorato all'ambiente per fare in modo che possa esserci garantito ogni tipo possibile di ausilio, come ad esempio la fornitura del materiale per la raccolta, la messa a disposizione dei veicoli utili al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, - concludono Stefano e Fabrizio - così come il supporto operativo delle risorse umane facenti capo al gruppo di "Cittadinanza attiva" coordinato dal Comune di Alghero."

L'obiettivo è quello di restituire decoro e immagine alla città e non è un caso che il progetto si chiama "Ripuliamo Alghero". La molla che ha fatto scattare l'iniziativa è il forte senso civico di Stefano e Fabrizio, due giovani algheresi con tanta voglia di fare che sono riusciti a sensibilizzare un bel gruppo di coetanei dando subito una dimostrazione concreta dei loro obiettivi.