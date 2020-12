Ambiente Sassari: le radici di un bagolaro danneggiano la condotta idrica - Sarà abbattuto

Abbanoa ha chiesto l’intervento del settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari stamattina, quando è stata segnalata una grave perdita nella condotta idrica proprio all’altezza dell’albero in via Napoli. È molto probabile che la rottura della condotta sia stata provocata dallo svilupparsi delle radici. Considerato che lo scavo per intercettare la perdita e per riparare il danno comporta necessariamente il taglio delle radici, che hanno la funzione di ancorare la pianta al suolo, con gravi conseguenze sulla pubblica incolumità, l'unica soluzione percorribile è l'abbattimento dell'albero.