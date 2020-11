Alghero: le Grotte di Nettuno su Freedom

Le telecamere di Freedom su Capo Caccia, nella Grotta di Nettuno, il gioiello della Riviera del Corallo tra i più suggestivi del Mediterraneo, “sono il risultato di un lavoro iniziato a Settembre dello scorso anno, un lavoro che ovviamente è stato rallentato dalla pandemia, ma il cui risultato è stato eccezionale e tanto è valsa l'attesa”, aggiunge. L’Assessore ha ringraziato Roberto Giacobbo e tutta la produzione che hanno svolto un lavoro straordinario e di altissima qualità. “Con l'Amministrazione, con l'Assessorato che dirigo abbiamo dato tutto il supporto possibile, anche in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission”, afferma Di Gangi.





“Ora arriva una piccola grande sfida – continua - far sì che sia finalmente visitabile tutta quella parte di Grotta che fino ad ora è rimasta segreta a tutti i visitatori e ampliare così l'offerta turistica”. Per chi si fosse perso le splendide immagini, è possibile vedere il video pubblicato dalla pagina ufficiale della trasmissione, recuperabile integralmente anche su Mediaset Play.

“La puntata di Freedom - Oltre il Confine, andata in onda venerdì scorso è stata un'occasione eccezionale per promuovere la nostra Alghero davanti ad un pubblico nazionale numerosissimo, al quale abbiamo mostrato una delle nostre perle più belle, che sono tante”, L’Assessore al Turismo Marco Di Gangi esprime soddisfazione per il riscontro ottenuto dalla trasmissione condotta da Roberto Giacobbo su Italia1.