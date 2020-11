Sassari: per la Giornata dell'Albero a dimora nuove piante

In osservanza delle normative, in particolare per il divieto di assembramento, la manifestazione non prevede la partecipazione e il coinvolgimento della comunità cittadina, come invece è stato per gli anni passati. Per la realizzazione del progetto è stata individuata l’area parzialmente alberata vicino all'ingresso dell'ippodromo comunale “Pinna”, in via Rockfeller 59.





Con la collaborazione della ditta Pinna Solinas Vivai, il Settore Ambiente e Verde pubblico curerà la messa a dimora di 100 piante (una ogni 10 nati o adottati), dedicate ai bambini nati o adottati nel corso del 2019 (759). Sono state scelte specie tipiche del Mediterraneo: si pianteranno nuovi esemplari di corbezzolo, leccio, sughera, alloro, carrubo e bagolaro.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Sassari celebra la “Giornata dell’Albero”, nel rispetto di tutte le norme di contrasto alla diffusione del coronavirus. L’evento si terrà sabato 21 novembre alle 11, alla presenza di alcuni rappresentanti del Servizio Verde pubblico del Comune e delle maestranze della ditta incaricata alla messa a dimora delle piante.