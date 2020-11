Alghero: caccia aperta alla "rogna" selvaggia - Dieci sanzioni

Circa dieci le sanzioni elevate, alcune di queste facilitate dal contenuto dei sacchetti che hanno inequivocabilmente posto in evidenza la provenienza. I controlli proseguono e proseguiranno per tutta la settimana, con particolare attenzione ai cestini getta carta che se pur svuotati quotidianamente spesso vengono utilizzati da chi non vuole rispettare le regole e scambia i cestini per i vecchi cassonetti, per conferire interi sacchetti di rifiuti domestici.

Si fanno sempre piu' pressanti i controlli in materia di rifiuti, in questi giorni gli agenti della Polizia Locale, con due controllori del settore Ambiente e due uomini della Ciclat stanno svolgendo una serie di controlli nel centro storico in particolare quelle vie più spesso oggetto di segnalazioni da parte dei residenti per l'abbandono incontrollato di rifiuti. "Un lavoro coordinato che mette insieme più componenti che sta già portando i suoi frutti." - spiega l'Assessore all'Ambiente Andrea Montis.