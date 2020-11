Porto Torres: raccomandazioni per il ritiro dei rifiuti degli utenti in quarantena

Le mascherine e i guanti devono essere inseriti in una busta, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati. Il Comune di Porto Torres effettua per queste utenze un servizio di raccolta dedicato, con inizio alle ore 12. E' sufficiente comunicare all'ufficio Ambiente l'indirizzo del domicilio dove si trascorre il periodo di isolamento ai seguenti contatti: tel. 079 5008700; e-mail: dettori.liamariarita@comune.porto-torres.ss.it. Si raccomanda di: non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; esporre i rifiuti quotidianamente fuori dalla propria abitazione, alle ore 12.





I guanti monouso utilizzati per l'operazione dovranno essere sfilati e rovesciati su loro stessi, per evitare che vengano a contatto con la cute, ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati. Per maggiori informazioni sulle modalità di ritiro dei rifiuti è possibile contattare anche la Società Ambiente 2.0 al numero verde 800131166. Tali raccomandazioni servono ad evitare nuovi contagi e il propagarsi del Coronavirus, oltre che a tutelare gli operatori impegnati quotidianamente nel servizio di raccolta.

L'Ufficio Ambiente del Comune di Porto Torres ricorda che nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata va interrotta e tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (vetro, metallo, rifiuti organici, plastica), includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli e i teli monouso, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.