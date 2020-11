Guardia Forestale: il Colubro fa paura ma è innocuo

Una volta individuato e delicatamente immobilizzato l’animale, hanno confermato che si trattava di un innocuo serpente della specie "Colubro ferro di cavallo", diffusa in Sardegna. Così l’esemplare, che appartiene a una specie tutelata dalla Dir. CEE 43/92 All. D, è stato messo in sicurezza mediante la liberazione nel suo habitat naturale, ai piedi del Parco del Colle di San Michele.

Su segnalazione di una signora spaventata per la presenza di un “serpente” nella Via Efisio Loni, a Su Planu /Selargius, una pattuglia forestale della Stazione di Cagliari- Molentargius, è intervenuta per la classificazione e rimozione del rettile. I forestali hanno cercato il serpente in mezzo ai cespugli entro i quali si era rifugiato.