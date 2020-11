Alghero: cominciata la caccia ai sacchetti di rifiuti abbandonati

Verrà inoltre eseguita la verifica dell’iscrizione dei soggetti responsabili al ruolo Tari. La stretta nei confronti di incivili ed evasori che ancora non si vogliono adeguare a quello che è l’unico servizio a cui far riferimento nel Comune di Alghero, il Porta a Porta, andrà avanti con cadenza più frequente. I rifiuti extra calendario potranno essere conferiti, laddove vi fosse urgente necessità, presso l’Isola di viale Europa. Questa struttura, secondo il programma dell’Assessorato all’Ambiente, è destinata ad essere sostituita dal servizio dell’isola itinerante che d’inverno sarà operativa con cadenza bisettimanale.

Per tutta la mattina impegnati due uomini del Comando di Polizia Locale, due uomini della Ciclat e un controllore del settore ambiente. Si è proceduto alla verifica di tutti i sacchetti di rifiuti abbandonati in maniera indifferenziata, o quelle esposte in maniera non conforme, il contenuto delle buste ha messo in evidenza dati riconducibili ai trasgressori a cui verranno comminate le relative sanzioni.