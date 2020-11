Nettezza Urbana a Sassari: dalla Lega la richiesta di verificare "lo stato di salute" del servizio

Nonostante il recente appalto i cassonetti non hanno cambiato aspetto, “servono un censimento atto a segnalare all’azienda appaltante il problema, un capitolo speciale sanitario che obbliga a sanificare i cassonetti oltre che a tenerli perfettamente puliti, una tecnologia che permetta di poterli aprire senza costringere il cittadino a toccare i coperchi, ricettacolo di batteri pericolosi già in tempi normali, figuriamoci ora con il Covid in circolazione e erogatori di gel sanificante in ogni punto raccolta” così si esprime il consigliere Ginesu nelle sue richieste. In queste condizioni aumenta il pericolo di esposizione dei cittadini anche ad altre potenziali epidemie.





Mentre si attendono risposte dal Primo Cittadino e dall’assessore all’ambiente e verde pubblico Prof.ssa Antonella Gesuina Laura Lugliè, la proposta del consigliere comunale Francesco Ginesu riceve consensi in casa Lega anche da parte del rappresentante sassarese in Consiglio Regionale on. Ignazio Manca e dal coordinamento cittadino Lega capitanato da Marina Puddinu.

Stimolare l’amministrazione comunale a verificare lo stato del sistema raccolta rifiuti a Sassari è l’obiettivo dell’interrogazione dell’esponente Lega in consiglio comunale Francesco Ginesu. “È da decenni che a Sassari i cassonetti sono in condizione di parziale abbandono da parte della solita società appaltante, la loro tecnologia è obsoleta in condizioni normali, figuriamoci oggi con l’emergenza sanitaria in corso” riferisce il consigliere leghista.