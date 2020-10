Sassari: un piano straordinario per il verde urbano - Lo chiede Futuro in Comune

Nello specifico ci riferiamo ad arbusti che impediscono completamente la vista degli impianti semaforici; in molti casi raggiungono i terrazzi delle abitazioni private, invasi dai rami e dalle foglie; alle fronde di alberi che hanno ormai raggiunto "altezza d'uomo" o che invadono intere carreggiate; alle foglie che ostruiscono i tombini e le caditoie impedendo il normale deflusso delle acque piovane con conseguente rischio di allagamenti in intere zone della città.





Chiediamo un immediato intervento dell'amministrazione, attraverso l'assessorato competente, - concludono Dettori e Brianda - affinché si possa porre immediato rimedio alle situazioni di maggiore pericolo per scongiurare i rischi più evidenti, nonché l’elaborazione di un piano straordinario che preveda interventi sistematici in tutti i settori della città."

I consiglieri comunali Marco Dettori e Mariano Brianda,intervengono sulla problematica situazione che si sta verificando a Sassari in relazione alla gestione degli alberi all'interno dell'area urbana. "Sono all'ordine del giorno - affermano i due consiglieri - le segnalazioni dei nostri concittadini in merito a situazioni di pericolo create dalla mancata potatura degli alberi in diverse zone della città.