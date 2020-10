Un airone rosso ferito recuperato dalla Guardia Forestale

Dopo le necessarie cure e il periodo di convalescenza, affinché vi sia un totale recupero fisico, l'animale verrà liberato nella zona di provenienza. L' Airone rosso abita zone umide con vegetazione erbacea igrofila alta e densa, in particolare canneti, ma lo si può incontrare anche in fiumi, risaie o acque stagnanti purché circondate da vegetazione. Si nutre principalmente di piccoli crostacei, insetti, anfibi, invertebrati acquatici.





E’ un volatile vulnerabile a livello regionale e nazionale, l’alterazione e la distruzione delle zone umide sono la principale causa di declino della specie. La presenza di paludi o stagni con canneti allagati per tutto il periodo riproduttivo è una misura indispensabile per tutelare le popolazioni di Ardea purpurea.





E’ protetto dalla convenzione di Berna. Nelle zone umide del sud Oristanese (Terralba – Arborea – Santa Giusta) trova il suo Habitat ideale, ove sono presenti vaste Oasi di Protezione Faunistica, Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciali (ZPS).

Gli Agenti della Stazione Forestale di Marrubiu, grazie ad alcuni cittadini di Terralba appartenenti alla LIPU di Oristano, hanno recuperato un esemplare di Airone rosso (Ardea purpurea). Il volatile è stato avvistato in località Santa Maria presso la foce del Rio Mogoro in agro di Terralba, e a causa di un ala danneggiata non riusciva a prendere il volo. E' stato quindi necessario il recupero e l'immediato ricovero presso la Clinica Due Mari di Oristano.