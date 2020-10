Parco dell'Asinara: accessibilità per tutti - Martedì diretta web

L’azione pilota è stata svolta all’interno dell’Isola dell’Asinara ed ha portato alla realizzazione di un’area accessibile a tutti nella Cala Murighessa, vicino a Cala d’Oliva, compreso un sentiero subacqueo. Intervento che ha permesso al Parco di ricevere un riconoscimento a livello nazionale. L’azione pilota è nata anche dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida per gli Enti di Gestione dei Parchi nazionali italiani “Parchi per tutti. Fruibilità per un’utenza ampliata”, pubblicata dal MATTM Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare nel marzo 2003, in collaborazione con l’Associazione nazionale ACLI ANNI VERDI.





Tra i criteri suggeriti, quelli di essere coerenti ai criteri dell’Universal Design (Progettazione Universale, denominato anche Design for All). Nell’ottica della Progettazione Universale, si ritiene importante inoltre potenziare gli strumenti informativi digitali (siti Web, spazi Social Network, Applicazioni per smartphone e tablet) come facili supporti al miglioramento dell’accessibilità e che sono stati sperimentati dal Parco in questi mesi, compresa una App e delle piattaforme informatiche dedicate.





In chiave di miglioramento dell’accessibilità per tutti, il Parco Nazionale dell’Asinara, in collaborazione con Confindustria Centro Nord Sardegna, sta anche definendo una strategia territoriale transfrontaliera di sviluppo e promozione di attività e prodotti turistici improntati sulla sostenibilità e accessibilità, dedicati all’ambiente marino e costiero.





Nel corso del webinar verranno affrontati tutti questi temi, il programma prevede, a partire dalle ore 10.30, interventi del Commissario e del Direttore del parco Gabriela Scanu e Vittorio Gazale, di Roberto Chironi di Confindustria, di Marianna Mossa e Laura Santona della Regione Sardegna, di Aurelie Moulin di Cima della Regione Liguria, dei sindaci del Territorio Sean Wheeler di Porto Torres, Antonio Diana di Stintino e Antonio Capula di Castelsardo.





Il meeting verrà arricchito dalla partecipazione di Pete Kercher dell’Associazione Design for all Italia, anglo-tedesco trasferitosi in Italia da oltre 40 anni, designer strategico che opera in molti paesi europei, occupandosi del progetto per l’inclusione della diversità umana, con un interesse particolare per il campo del patrimonio culturale.

Nell’ambito del Progetto strategico GIREPAM – “Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” e del Progetto ECOSTRIM – “Eco-Sustainable TouRism Investments to stimulate and promote the competitiveness and innovation of the Marine cross-border cooperation activities” (Programma INTERREG Marittimo-Maritime di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, 2014-2020), il Parco Nazionale dell’Asinara – AMP “Isola dell’Asinara” ha voluto portare avanti un’azione pilota finalizzata a migliorare l’accessibilità per un’utenza ampliata a tutte le categorie di fruitori, con un loro coinvolgimento per accrescere la consapevolezza del valore dei beni comuni e il senso di responsabilità dei visitatori come soggetti attivi.