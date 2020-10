Aou Sassari: riconoscimento internazionale per la gestione dei rifiuti sanitari

Il nuovo sistema è stato realizzato in Aou a partire dal 2017 per ridurre sia i costi di conferimento alla ditta esterna autorizzata al ritiro sia la quantità di rifiuti sanitari contaminati. «Grazie alla direzione aziendale che ha creduto in questo progetto – afferma il fisico medico Piergiorgio Marini – abbiamo avviato un processo virtuoso di gestione dei rifiuti che, adesso, è stato riconosciuto dalla Iaea come ‘good practice’. La riorganizzazione è stata fatta seguendo gli standard di sicurezza della Iaea quindi attraverso l'adozione di un programma di sensibilizzazione, informazione e formazione dei lavoratori.





Questo ha contribuito a ridurre la quantità di rifiuti contaminati». È stato così istituito uno stoccaggio temporaneo per i materiali contaminati in modo da farli decadere naturalmente e in sicurezza. Si tratta di materiale che, per usi diagnostici, terapeutici e di laboratorio, viene prodotto nelle strutture aziendali, principalmente in Medicina Nucleare e nei laboratori analisi dove si fa il dosaggio radioimmunologico. L’utilizzo in situ di uno spettrometro mobile, con rivelatore allo Ioduro di Sodio, ha consentito inoltre di monitorare i livelli di radioattività dei rifiuti e, con l'approccio "delay and decay" suggerito dalla Iaea, i rifiuti contaminati sono stati trasformati in rifiuti sanitari.





La decisione di stoccare “in casa” i materiali contaminati da radionuclidi nelle procedure dei pazienti di Medicina Nucleare o nelle procedure in vitro, sino alla riduzione della radioattività per decadimento, ha comportato un notevole vantaggio. Perché la trasformazione in rifiuti sanitari, non più pericolosi, ha ridotto i costi di conferimento, ripagando in un solo anno l'investimento per la strumentazione di monitoraggio e per l'acquisto del locale stoccaggio.





«Tutto ciò è possibile – conclude Piergiorgio Marini – grazie alla quotidiana attenzione che i lavoratori della Medicina Nucleare e Laboratorio analisi pongono nell’identificare e selezionare i rifiuti contaminati. Il nostro compito, come Fisica Sanitaria, rimane quello di gestire in sicurezza tali rifiuti e misurarne nel tempo l'attività residua fino al livello di non rilevanza radiologica».

È stato considerato una “buona pratica” e per questo motivo la Iaea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica dell'Onu, lo ha considerato meritevole di essere presentato alla conferenza internazionale sulla sicurezza dalle radiazioni, in programma a Vienna dal 9 al 20 novembre. Si tratta del lavoro che ha portato alla realizzazione di un sistema in house di gestione dei rifiuti sanitari contaminati predisposto dagli specialisti di Fisica medica che operano in Aou.