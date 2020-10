Alghero: per Urban Nature del WWF domenica a passeggio nell'orto botanico

Lo sostiene in una nota il WWF Sardegna che aggiunge: "Le nostre città sono ricche di fauna e vegetazione che hanno numerosissime proprietà: rigenerano l’aria che respiriamo, catturano le sostanze inquinanti, sono veri e propri serbatoi di carbonio e contribuiscono alla mitigazione del clima urbano e al miglioramento della permeabilità del terreno favorendo una miglior gestione del ciclo idrologico.





Urban Nature si sta sempre più caratterizzando in questi anni come occasione per costruire un partenariato e forme di collaborazione con e tra i tanti soggetti che nel nostro paese a vario titolo studiano e divulgano l’importanza della biodiversità urbana e/o sono promotori di esperienze civiche di gestione degli spazi verdi (parchi, giardini, giardini condivisi, orti urbani, ecc.).





L’obiettivo di domenica 4 ottobre insieme alla rete WWF territoriale e alle tante realtà civile amiche di Urban Nature è di fornire una cassa di risonanza nazionale, un’occasione di comunicazione condivisa che veda una pluralità di soggetti promuovere iniziative sul territorio per attivare i cittadini a conoscere e tutelare la natura della propria Città.





Ad Alghero, per l’edizione di Urban Nature 2020, si potrà effettuare la visita guidata nel Giardino botanico di Maurizio Piras, un armonioso percorso realizzato con il paziente lavoro di oltre 30 anni, che accosta numerose specie di piante provenienti da tutto il mondo oltre a specie autoctone della Sardegna."





La visita guidata da Maurizio Piras si svolge lungo il percorso botanico, che si concluderà con la messa a dimora di un nuovo albero. Il giardino botanico si trova, nella Strada vicinale Sa Segada 28. Nel rispetto della normative anti Covid-19 è necessario effettuare le prenotazioni telefonando al numero 347/5960728.

