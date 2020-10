Allevamento di ostriche nel golfo di Alghero - Gli ambientalisti: "In mare aperto"

Ora, un analogo progetto di più vaste dimensioni, per complessivi 17 ettari con una concessione demaniale di 20 anni, fa capolino all’interno della rada di Alghero, poco fuori dal porto e in prossimità all’isolotto della Maddalenetta. Tale progetto, di fatto “all’interno della città” aggiungerebbe un’ulteriore pressione a quelle già presenti ed un potenziale nuovo stress all’ambiente marino e alla prateria di posidonia.





Le associazioni ambientaliste chiedono che l’isolotto della Maddalenetta diventi un’oasi naturalistica e storico-culturale e che preliminarmente si proceda alla rimozione del relitto di veliero che ivi insiste dal 2007 in seguito ad un naufragio dando, ancora oggi, una pessima immagine dell’ingresso dal mare nella città.





Mentre per quanto concerne i 17 ettari di concessione demaniale della durata di 20 anni - dopo attenta analisi di compatibilità ambientale - si auspica che vengano, quantomeno, spostati in mare aperto verso la costa a sud di Alghero. Si chiedono, altresì, garanzie e fideiussioni per lo smantellamento degli impianti e delle strutture di acquacoltura al termine di esercizio delle attività.





Inoltre, considerato che il proponente il progetto di molluschicoltura dichiara di essere rappresentante delle associazioni ambientaliste nella commissione di riserva dell’AMP di Capo Caccia-Isola Piana, per ragioni di opportunità, le associazioni ambientaliste- conclude la nota - chiedono che si dimetta da tale carica."

"Un progetto di molluschicoltura, pari ad un’estensione di 5 ettari, all’interno della Area Marina Protetta di Capo Caccia e all’interno di Porto Conte, - affermano le associazioni -era già stato presentato nel 2015: per tale progetto il Ministero dell’Ambiente dichiarò la non procedibilità.