La Guardia Forestale soccorre uno sparviero ferito

Lo sparviero (Accipiter nisus) L'habitat tipico dello sparviero è il bosco ma si adatta anche a formazioni di macchia più degradate. Si nutre principalmente di passeriformi di piccole dimensioni e grossi insetti, in particolar modo coleotteri e cavallette. In minor misura preda piccoli mammiferi, saltuariamente piccoli rettili. In Sardegna, attualmente è stimata una popolazione non inferiore alle 200 coppie ed è presente un endemismo: l’Accipiter nisusu wolterstorffi o spaviero sardo. Lo sparviero è’ tutelato dalla convenzione di Berna e dalla L.R. n.23/98.

Grazie alla segnalazione di una sensibile cittadina, il personale della Stazione forestale di Marrubiu ha recuperato, nelle vicinanze della strada 12 Ovest (Arborea) un esemplare di sparviero in evidente difficoltà per un’ala spezzata. I Forestali hanno consegnato il rapace alla Clinica veterinaria del dottor Briguglio a Oristano, dove riceverà le cure necessarie che si spera possano portarlo presto alla reintroduzione in natura.