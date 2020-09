"Schiaffo" ai cacciatori: per lepri e pernici una sola preda - Protesta il Centro Studi Agricoli

Questa situazione ha portato a limitare il numero dei capi da abbattere, riducendoli drasticamente a 1 solo capo a giornata, anziché i due come lo scorso anno, nel caso della Pernice. Questa decisione è uno “schiaffo” ai circa 36.000 cacciatori Sardi che sin da 20 giorni fa hanno pagato le tasse di concessione per l’annata venatoria. “Non ci sembra corretto ne giusto far pagare i cacciatori - conclude Tore Piana - senza sapere prima se possono andare a caccia alle specie di maggior pregio come la Pernice e la Lepre. Ancora una volta il cacciatore Sardo viene limitato e considerato un semplice numeretto scomodo”.

E’ molto dura la posizione del Centro Studi Agricoli sulla decisione del Comitato Regionale Faunistico riunitosi sotto la guida dell’Assessore regionale all’ Ambiente. "Riteniamo - afferma il presidente Tore Piana - che i dati dei censimenti non corrispondano alla situazione reale della popolazione di Pernici e Lepri presenti sul territorio regionale. Come è apparso, pare che in moltissimi casi i censimenti sulla selvaggina previsti nei mesi di Marzo e Aprile non siano stati eseguiti e per questo pare che oggi non si abbiano dati certi.