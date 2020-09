Alghero: gestione del randagismo - Il 30 novembre scade il servizio

Tra le novità spicca l’utilizzo di e.canile, un applicativo in fase di realizzazione da parte dei tecnici informatici comunali che permetterà di snellire le procedure di gestione di ogni cane dal suo ingresso fino all'uscita per adozione o affidamento, con indubbi vantaggi in termini di conoscenza di ogni animale da parte dell’Amministrazione ma anche da parte dei gestori della struttura di ricovero, i quali potranno disporre di uno strumento di facile utilizzo e consultazione immediata anche da cellulare. Il sistema consentirà inoltre di ampliare notevolmente le informazioni a disposizione dei cittadini sul sito internet del Comune di Alghero, dove già da qualche mese è stata attivata la sezione “Amici a 4 zampe”, favorendo la scelta di un cane per chi desidera adottarne uno.





E anche sul fronte delle adozioni e affidamenti ci saranno importanti novità: di fianco alle forme tradizionali saranno messe in atto infatti anche quelle alternative. Una di queste è l'adozione a distanza, con possibilità di interazione con il cane per coloro che non dispongono di uno spazio appropriato dove poterlo accogliere o che per impegni personali trovano difficoltoso potersi occupare costantemente di un animale.“Alghero ha dimostrato negli anni e continua a dimostrare sempre particolare attenzione su questa tematica.





Altre novità importanti saranno l’apertura, almeno una volta a settimana, dello sportello informativo e di promozione delle adozioni presso un locale di proprietà del Comune di Alghero e l’organizzazione, in collaborazione con l’ATS, dei corsi gratuiti per il rilascio del patentino per possessori di cani.

Approvate dalla Giunta le linee guida per la gestione del ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi per il nuovo capitolato in fase di predisposizione. L’attuale affidamento scadrà infatti il 30 novembre e in vista della gara che dovrà assegnare il servizio per il prossimo triennio, sono state fatte scelte innovative che consentiranno di cambiare e migliorare diversi degli aspetti di gestione attuali.