L'uomo e l'ambiente: Sardegna Ricerche sulla sostenibilità

I progetti presentati riguarderanno molteplici ambiti: la mobilità, con i progetti SaMBA (Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region) e SVOLTA, il programma di mobilità intelligente della città di Cagliari, la gestione dei rifiuti, con il progetto aBetterPlace, e la gestione delle risorse energetiche, con la presentazione di studi e attività sviluppati dall'ENEA Le relazioni saranno svolte da Federico Fornara (Università di Cagliari e CIRPA - Centro Interuniversitario di Ricerca in Psicologia Ambientale), Riccardo Ledda (esperto di fondi europei e di cooperazione territoriale della Regione Piemonte), Italo Meloni (Università di Cagliari e CIREM - Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità), Francesco Pozzi (aBetterPlace, Università IULM e IESCUM - Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano), Mario Diana (Laboratorio Strumenti di Comunicazione per l'Efficienza energetica dell'ENEA).





I lavori saranno introdotti da Malgorzata Gawronska (Sardegna Ricerche). L’attività si svolge nell’ambito del progetto complesso "Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia" finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020, ed è stata inserita nei cartelloni del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 (https://festivalsvilupposostenibile.it/2020) e del Festival “La Sardegna per lo sviluppo sostenibile”. Il programma autunnale dei seminari formativi della Piattaforma Energie rinnovabili prevede altri tre appuntamenti: venerdì 2 ottobre si parlerà della Sicurezza informatica nelle smart grid; seguiranno i webinar sul Ruolo delle bioenergie nella generazione distribuita e sulla Diffusione dell’idrogeno e delle celle a combustibile nei settori industriale, residenziale e dei trasporti.





La partecipazione è gratuita previa registrazione online sul sito web di Sardegna Ricerche, dov’è disponibile il programma completo dell’evento (www.sardegnaricerche.it). Per informazioni ci si può rivolgere alla Piattaforma Energie rinnovabili (tel. 070 9243.1; email: piattaformaer@sardegnaricerche). Link utili: Progetto SaMBA www.alpine-space.eu/projects/samba/en/home Programma SVOLTA www.svoltacagliari.it/ Progetto aBetterPlace https://abetterplace.it/

Giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 10:00, si terrà il seminario online “Scienze comportamentali e psicologia ambientale - nuove strategie per le città più sostenibili”, organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche. Il concetto di sostenibilità è diventato uno dei principi unificanti della ricerca in psicologia ambientale, la disciplina che studia le relazioni tra gli esseri umani e i loro ambienti di vita. In questo seminario saranno presentati esempi concreti di progetti e studi sviluppati nei territori, dove i fattori socio-psicologici giocano un ruolo fondamentale nell’adozione di atteggiamenti e comportamenti più sostenibili.