Ambiente Piccoli Comuni: ci sono risorse per l'efficientamento energetico

I Comuni con meno di mille abitanti possono accedere al Fondo istituito dal decreto 2 luglio 2020, pari a 37,5 milioni di euro. Il decreto direttoriale 1° settembre 2020, definisce le modalità di accesso al fondo che finanzia la realizzazione di progetti relativi all’efficienza energetica, tra i quali rientra anche l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e allo sviluppo sostenibile, come mobilità sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche. I comuni beneficiari dovranno avviare i lavori, a pena decadenza del contributo, entro il 15 novembre 2020. Link www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/comuni-progetti-di-efficientamento-energeticoe-sviluppo-territoriale-sotto-ai-mille-abitanti