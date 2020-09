Alghero: il servizio porta a porta arriva a Carrabuffas e Su Contu

Mentre continua l’attività della compagnia barracellare finalizzata al controllo, alla prevenzione e al contrasto di comportamenti fuori norma, l’implemento del servizio consentirà di perseguire e stabilizzare la percentuale di raccolta differenziata sulle soglie previste dalla norma.





“Il passaggio graduale di tutta la citta, comprese le zone dell'agro al servizio porta a porta – spiega Montis - non solo ci permetterà di eliminare le sgradevoli batterie di cassonetti ma anche di recuperare tutte quelle frazioni di rifiuti indifferenziati recuperabili che oggi erroneamente finiscono in discarica. Questo permetterà di riservare e di incrementare le isole ( siano fisse o itineranti) per il periodo estivo a servizio dei turisti e dei residenti che avessero necessità di conferire extra calendario”.

La Giunta la approvato la delibera d'indirizzo che attribuisce un ulteriore elemento per garantire il decoro e la pulizia nel territorio. La razionalizzazione del servizio di raccolta nell’immediata periferia della città inizierà nel prossimo anno, il 2021, nel solco del programma di copertura sempre più estesa del servizio di ritiro a domicilio, dopo Maristella e Nucleo San Giuliano.“L'obbiettivo – fa sapere l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis – è quello di coprire quante più zone possibile, specialmente in zone fortemente antropizzate e prossime alla città dove sono presenti numerosissime utenze oggi servite dalla raccolta stradale su batterie di cassonetti che negli anni hanno mostrato la loro inefficacia, nonché alibi per tutte quelle utenze che se pur servite dal porta a porta conferivano nell' agro in maniera incontrollata”.