Alghero: i dubbi di Forza Italia sulle concessioni a mare per allevare ostriche





"Siamo certi della validità imprenditoriale delle iniziative, - affermano i 4 consiglieri - ma nutriamo qualche dubbio sulla opportunità della ubicazione così come assentita. Crediamo che sia opportuno che la nuova Giunta regionale di centrodestra focalizzi l'attenzione sulle due concessioni, valorizzando e sostenendo le iniziative ma preliminarmente verificando se le aree demaniali concesse sono quelle più utili alle imprese e più pertinenti sotto il profilo ambientale". Concessioni probabilmente impattanti visivamente e costituenti impedimento alla navigazione. Secondo il Gruppo di Forza Italia l'utilizzo di questi specchi acquei cittadini meritano riflessioni più profonde che non vennero fatte nel 2016 e nel febbraio del 2019 allorché vennero presentate le istanze di concessione.

"Riflettiamo sull'opportunità di ubicare due concessioni demaniali in specchi acquei antistanti il litorale algherese." Il Gruppo consiliare di Forza Italia interviene manifestando preoccupazione sulla notizia relativa alla concessione di due specchi acquei per complessivi diciassette ettari davanti al litorale algherese per allevare molluschi e oloturie.