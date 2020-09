Sorso per le emissioni zero e mobilità per tutti

Una settimana per focalizzare l’attenzione sui sistemi di trasporto meno impattanti sull’ambiente e sulle nuove tecnologie, con una serie di iniziative che verranno presentate durante la Commissione consiliare congiunta Ambiente e Attività produttive che si terrà in seduta pubblica presso la Sala Conferenze del Palazzo Baronale, il giorno Mercoledì 16 Settembre alle ore 10:00.

Il Comune di Sorso partecipa per la prima volta alla Settimana Europea della Mobilità 2020, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e recepita dal Ministero dell’Ambiente, che ogni anno dal 16 al 22 settembre, invita le autorità locali a promuovere la strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita delle città. “Emissioni zero, mobilità per tutti” è il tema dell’edizione 2020 nella quale il Comune di Sorso presenterà ai cittadini, tra le altre iniziative previste, le nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici e le ciclofficine self service.