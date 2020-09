Sassari: gli artisti per l'ambiente

Una giuria tecnica decreterà le tre opere vincitrici che si aggiudicheranno 1.500 euro per la prima classificata, 750 euro per la seconda e 500 euro per la terza. Tutte le informazioni, i moduli per l'iscrizione e il bando sono pubblicati sul sito del Comune www.comune.sassari.it . Per informazioni è possibile anche contattare il numero della segreteria organizzativa 3290153601.

C'è tempo fino al 20 settembre per iscriversi a “gARTbage Visioni sostenibili - Contest di video Arte per l’Ambiente”, il contest a tema ambientale di opere di video art. Il progetto è promosso dal Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, con la collaborazione di Ambiente Italia – CNS Consorzio Formula Ambiente, ed è ideato da Inventiva s.r.l.s. La partecipazione, che può avvenire singolarmente o in gruppo, è gratuita ed è riservata ad artisti di qualunque provenienza che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.