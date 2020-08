Ambiente Metanizzazione della Sardegna: è compatibile con l'ambiente

I Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali , Sergio Costa e Dario Franceschini, hanno dato via libera di compatibilità ambientale al progetto della Snam Rete Gasal per la metanizzazione della Sardegna e, in questo caso, sul tratto a Sud dell'Isola della dorsale. Il progetto complessivo prevede un tratto sud, da Cagliari a Palmas Arborea passando per il Sulcis. un intervento nel nord, da Palmas Arborea a Porto Torres e Olbia, con diramazioni di collegamenti a Sassari e Nuoro.