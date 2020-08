Torna Life After Oil: proiezioni a Ottana e Santa Teresa di Gallura

Sono 1212 le opere iscritte, quasi il doppio dell’anno scorso, a dimostrare la crescita del festival. Certificata anche dal suo carattere sempre più internazionale. In questo numero di film sono infatti rappresentati ben 95 Paesi diversi. La commissione di selezione – composta da Chicca Profumo, Cinzia Ghiani, Emiliano Froldi, Fabio Canessa, Francesco Mazzotta, Massimiliano Mazzotta, Mauro Negri, Naveed Akhtar, Pavlo Hnatenko, Raffaela Lunetta, Riccardo Albuzzi e Seth Morley – ha ammesso al concorso 97 film tra lungometraggi e corti di diverso genere (documentari, fiction, lavori d’animazione). Di questi ben 33 sono opere prime, a conferma di quanto Life After Oil continui a tenere in considerazione e promuovere i giovani registi e non solo gli autori più conosciuti e affermati. I temi dei film arrivati quest’anno sembrano sottolineare in maniera ricorrente le necessità e i cambi di rotta che saremmo costretti a sostenere. Tra gli argomenti maggiormente trattati quelli del disboscamento e della siccità, dei diritti negati dei bambini e delle donne. In programma anche un lavoro fuori concorso che sarà presentato in anteprima assoluta il 5 settembre a Ottana: “L’ORO IN BOCCA” di Tomaso Mannoni che tra immagini di repertorio e girate per l’occasione racconta la storia di Furtei e del suo territorio pesantemente inquinato per l’attività di estrazione dell’oro.





Sono otto le sezioni competitive di questa edizione del festival: lungometraggi ambiente, cortometraggi ambiente, mediometraggi ambiente e diritti umani, lungometraggi diritti umani, cortometraggi diritti umani, world panorama, animazioni, sperimentali. Le proiezioni si terranno a Ottana (tra la Palestra Comunale in Via G.Soru e Piazza San Nicola) e Santa Teresa Gallura (al Cinema Arena Odeon in Via Capo Testa 6 e al Cine-Teatro Nelson Mandela in Via Sandro Pertini). A formare la sezione dei lungometraggi sui temi ambientali sono 6 film. Dei tre italiani fanno parte “LEGNO VIVO. XYLELLA, OLTRE IL BATTERIO” di Filippo Bellantoni, un documentario realizzato per raccontare cosa sta succedendo in Puglia agli olivi, monumenti della natura che hanno attraversato secoli, e “VIVERE, CHE RISCHIO” in cui Alessandro Rossi e Michele Mellara fanno un ritratto di Cesare Maltoni, oncologo italiano di fama mondiale, uno dei pionieri degli studi sulla cancerogenesi ambientale e industriale. Tra gli altri film “LORDS OF WATER” del francese Jérome Fritel sul tema dell’acqua vista come il petrolio del futuro. Compongono la giuria il regista svedese Fredrik Gertten, l’attrice francese Marianne Borgo, Marco Caldiroli Presidente di Medicina Democratica e Surina Narula, direttrice del forum internazionale Difficult Dialogues. Sono 18 i brevi film, di diverso genere, che fanno parte della sezione corti dedicati alle problematiche ambientali.





Tra questi la fiction francese “2030”, regia di Pierre Dugowson, che affronta il tema del riscaldamento globale in maniera distopica. Insieme a storie costruite con una sceneggiatura precisa, sono presenti documentari come “ORO BLANCO” di Gisela Carbajal Rodríguez che indaga i danni ecologici dell’estrazione di litio nel deserto di Atacama, e lavori più sperimentali come l’affascinante “GOLD OF CAJAMARCA” girato in pellicola 16 mm in Colombia da Alexandre Regol. La giuria è formata dalla giornalista Francesca Sironi, il regista Tomaso Mannoni e il produttore Matteo Pianezzi. Novità di questa edizione è una sezione dedicata ai mediometraggi (dai 31 ai 60 minuti) sia di tematica ambientale sia relativi ai diritti umani. Sono 5 i film proposti nella categoria. Dall’indagine sui semi di pomodori portata avanti da Linda Bendali con “SEEDS OF PROFIT” al focus sulle demolizioni delle grandi navi che rappresenta l’interesse principale di “A TOXIC TANKER” diretto da Sander Rietveld. Da non perdere, poi, “THE BAJOS WON’T CELEBRATE” di Tariq Akreyi sui membri di una famiglia sopravvissuta a un attacco dell’Isis.





I tre giurati della sezione sono la regista Giorgia Cecere, il documentarista Marco Leopardi e Sergio Stagno, tra i fondatori di Skepto International Film Festival. Amato non soltanto da bambini e ragazzi, ma anche dagli adulti, il linguaggio dell’animazione permette modalità di racconto originali ed efficaci nel veicolare certi messaggi. Lo dimostrano le opere scelte per questa edizione del festival: 15 corti, realizzati con diverse tecniche d’animazione, che trattano temi quali la deforestazione, come fa lo spagnolo Rodrigo Canet in “EDÉN”, o quello dell’acqua al centro del lavoro del portoghese Bruno Caetano dal titolo “O PECULIAR CRIME DO ESTRANHO SR. JACINTO”. A scegliere il miglior lavoro di questa categoria sarà un gruppo di studenti del Conservatorio di Cagliari, sezione musica elettronica, coordinata dal docente Daniele Ledda e composta dai seguenti studenti: Alberto Obino, Andrea Cuccu, Barbara Pitzanti, Federico Leonardi, Giacomo Putzu Corrias, Marco Coa, Marco Fadda, Marco Ruiu, Matteo Muntoni, Michele Pitzanti e Simone Mura. Sono 6 i film che i selezionatori hanno pensato di inserire nella categoria dei lungometraggi dedicati a vari aspetti dei diritti umani.

Si tratta dell' unico festival cinematografico in Sardegna che si occupa in maniera specifica dei temi relativi all’ambiente e ai diritti umani a livello internazionale. Giunta alla settimana edizione, la manifestazione ideata e diretta dal regista Massimiliano Mazzotta è diventata sempre più un’importante occasione di confronto per filmmaker, attivisti, associazioni di varie nazionalità che vogliono dibattere sui temi energetici e sulla ricerca di uno stile di vita più sostenibile e giusto per tutti. Attenendosi a tutte le misure di sicurezza necessarie per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, il festival 2020 si svolgerà a Ottana, dal 3 al 5 Settembre, e a Santa Teresa Gallura, dall’8 al 13 Settembre, grazie al sostegno delle due amministrazioni comunali. Sostegno fondamentale della manifestazione e` la Fondazione Sardegna Film Commission che fornisce al festival il suo prezioso supporto creativo, logistico e organizzativo. La manifestazione è patrocinata inoltre dal Comune di Oristano (OR), Comune di Pattada (SS), Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina a Cagliari (CA), MATTM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.