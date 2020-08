Alghero: dopo gli atti di vandalismo ritorna l'isola ecologica

Rimane comunque attiva l'isola ecologica di viale Europa, costantemente sotto il controllo della Polizia Locale nonché il servizio estivo delle isole itineranti, via De Gasperi e Via De Curtis rispettivamente lunedi e giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 20 presidiate da un operatore Novità per la programmazione autunnale degli spazzamenti meccanici nelle vie cittadine. Su proposta dell'assessorato all'Ambiente, saranno migliorate alle modalità di spazzamento meccanizzato della citta, tramite posizionamento di cartellonistica di divieto di sosta per spazzamento fisso in determinate giornate del mese.





Alcune vie urbane alberate, caratterizzate in alcuni periodi da una ingente presenza di fogliame e fiori, hanno necessità di essere pulite con maggiore efficacia mediante macchina spazzatrice con un calendario preordinato con cadenza mensile delle operazioni. Gli Uffici stanno già provvedendo alla censita dei punti ove sarà necessario posizionare la cartellonistica recante i giorni degli interventi per ogni singola via. L'intervento di miglioramento del decoro, che prevede l’acquisto di tutta la cartellonistica, è stato reso possibile grazie all'ultima manovra variazione al bilancio approvata dalla Giunta.

Tra qualche giorno verrà rimessa in funzione l'isola informatizzata del Piazzale della Pace, dopo l’ennesimo intervento di manutenzione a seguito di atti vandalici. L’isola ecologica tornerà a servizio dei vacanzieri o dei cittadini che dovessero avere necessita di conferimenti extra in giorni non coperti dal servizio porta a porta. "Reperire i pezzi ripetutamente vandalizzati, non è stato semplice neanche per la ditta incaricata, in quanto si tratta di riparazioni costose. Ma continuiamo ad avere fiducia verso l'utenza, quella rispettosa, con l’auspicio che non ci si debba più intervenire se non per manutenzioni ordinarie" Dichiara l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis.