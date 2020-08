Alghero: paline e cartelli informativi per il trasporto urbano

Intanto prosegue l’iter che porterà nel breve al posizionamento anche di un numero considerevole di pensiline; nel mentre si sta lavorando ad altri progetti che vedranno un servizio più innovativo con interventi di ammodernamento. Da inizio luglio, intanto, stanno operano i due nuovi bus in strada per le linee extraurbane di Alghero, in sostituzione di altrettanti mezzi ormai datati, con la previsione di un graduale rinnovamento dei mezzi urbani.

Arrivano i primi risultati concreti delle attività che intercorrono tra l’Amministrazione Conoci, con l' Assessore alla viabilità Emiliano Piras, e i vertici dell’Arst per la risoluzione degli atavici problemi del trasporto pubblico locale. Sono in corso di posizionamento le nuove paline e i cartelli informativi degli orari degli autobus che svolgono servizio in città.