Ambiente Peste suina africana: Convocazione conferenza stampa della Confederazione Italiana Agricoltori

Si terrà mercoledì 5 agosto alle ore 10, nell’Hotel Regina Margherita a Cagliari, la conferenza stampa organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) sul tema della Peste suina africana (PSA). In occasione dell’incontro con gli organi di informazione, che sono vivamente invitati a partecipare, il presidente regionale, Francesco Erbì, il responsabile nazionale CIA per il settore suinicolo, Martino Scanu, e alcuni esperti del comparto faranno il punto sullo stato di eradicazione della PSA in Sardegna.